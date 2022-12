Giải trình của Giám đốc Công an tỉnh tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X

(THTG) Hiện nay, số lượng người nghiện ma túy ngoài cộng đồng còn nhiều, chưa được cai nghiện và chưa có biện pháp quản lý hiệu quả dẫn đến dễ phát sinh hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Do đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, đại biểu HĐND tỉnh rất quan tâm đến vấn đề này và có ý giải trình sát với thực tế hiện nay.

Giải trình về việc quản lý các đối tượng nghiện ma túy, đại biểu Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết: Hiện nay, có 02 hình thức cai nghiện ma túy là cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc. Giải pháp để quản lý đối tượng này ngoài cộng đồng là huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia quyết liệt vào công tác phòng chống ma túy.

Ông Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang trả lời vấn đề đại biểu đặt ra tại Phiên giải trình. Ảnh: Đoàn Vũ.

Về vấn đề chưa đưa 111 đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy theo quyết định của Tòa án nhân dân, giải pháp khắc phục là sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban chỉ đạo 789 công an tỉnh về truy bắt, truy tìm, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan thu thập thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để kịp thời phát hiện đối tượng đã bỏ trốn, đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt đối tượng này trong thời gian tới./.

Thanh Triều