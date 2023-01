Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn – Lào đến thăm doanh nghiệp tại KCN Long Giang và Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

(THTG) Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang, chiều ngày 8-1, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn – Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do ông Vănxay Phongsa Vẳn – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm Muộn làm trưởng đoàn đã đi thăm và tìm hiểu dây chuyền sản xuất của Công Ty TNHH Want Want tại Khu công nghiệp Long Giang và tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tại huyện Tân Phước. Tiếp và cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, Lào đến tham quan và tìm hiểu dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Want Want tại Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Công Ty TNHH Want Want là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn khoảng 50 triệu đô la Mỹ, có diện tích 7,52 ha, gồm 2 khu nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa, các sản phẩm từ sữa, các loại bánh từ bột… với quy mô 71.330 tấn/năm. Sau khi đi vào sản xuất giai đoạn 1, hiện nhà máy sản xuất bánh gạo, các loại thực phẩm khô, sữa chua, thức uống giải khát…

Với những lợi thế khi đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang như: vùng nguyên liệu dồi dào, giao thông thuận tiện, gần thành phố Hồ Chí Minh, và các chính sách ưu đãi của địa phương đã góp phần đưa Công ty Want Want không ngừng phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, Lào đến thăm, tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Khăm Muộn cũng đã đến thăm, tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác tại huyện Tân Phước.

Thùy Trang