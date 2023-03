Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với huyện Châu Thành

(THTG) Ngày 10 – 3, Đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Cùng dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

2 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Châu Thành đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã tổ chức tốt Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 15% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục duy trì, đạt 16,7% kế hoạch; Thu từ kinh tế địa phương gần 48 tỷ đồng, đạt hơn 20% dự toán; tình hình quốc phòng, an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; huyện đã tổ chức giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Năm 2023, huyện phấn đấu xây dựng đạt chuẩn huyện Nông thôn mới. Tuy nhiên, một số công trình dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công. Ngành y tế huyện đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực và số tiền hơn 44 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh trong các năm qua chưa được Bảo hiểm Xã hội thanh toán.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của huyện trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chia sẻ với những khó khăn huyện đang gặp phải. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện khẩn trương, tập trung thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, trong đó quan tâm nhất các vấn đề triển khai các công trình thuộc vốn đầu tư công với tổng nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng đã được phê duyệt. Huyện cần liên kết tốt với các cơ quan Trung ương và tỉnh đóng tại địa bàn để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; giữ vững vị trí trọng điểm của tỉnh về sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt quy hoạch cấp huyện và cấp xã gắn với xây dựng Nông thôn mới. Đảm bảo đến cuối năm huyện phải hoàn tất các hồ sở trình thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trọng Nguyễn