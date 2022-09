Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cai Lậy

Trong 2 ngày 22 và 23-9, huyện Cai Lậy đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang đã đến dự và chỉ đạo hoạt động diễn tập.

Toàn cảnh buổi hội nghị trước diễn tập. Ảnh: Thanh Tùng

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cai Lậy năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn I – Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn II – Tổ chức chuẩn bị Tác chiến phòng thủ; Giai đoạn III – Thực hành tác chiến phòng thủ. Trong đó, huyện đã tiến hành diễn tập thực binh thiết quân luật và thực binh xử trí tình huống A tại Khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Cai Lậy đã tổ chức diễn tập đúng trình tự, nội dung và thời gian theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, tuyệt đối trước, trong và sau diễn tập. Nội dung thực binh được đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, an toàn, bảo đảm tuyệt đối, an toàn về người, vũ khí trang bị và tài sản của nhân dân.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập. Ảnh: Thanh Tùng

Qua diễn tập, giúp cấp ủy, chính quyền huyện Cai Lậy nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, xử trí kịp thời, chính xác các tình huống, góp phần xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trong tình hình mới, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hồng Linh