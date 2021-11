Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng giao thông các tuyến đường bị hư hỏng và xuống cấp

(THTG) Ngày 27-11, Đoàn công tác Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra hiện trạng giao thông tại một số tuyến đường có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương…Ảnh: Việt Bình

Đoàn đã đến kiểm tra hiện trạng giao thông tuyến đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, khu vực vòng xoay Thân Cửu Nghĩa. Thời gian gần đây, tuyến đường giao thông trọng yếu này xuất hiện nhiều chỗ sụt lún, đùn nhựa… gây nguy cơ mất an toàn giao thông, cần phải khắc phục, sửa chữa mặt đường. Ngoài ra, một số vị trí đọng nước lề đường trên tuyến đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương hướng vòng xoay Thân Cữu Nghĩa đi ngã tư Đồng Tâm.

Theo các ngành chức năng, thời gian qua mặc dù tại một số điểm tại các khu vực trên đã được xây dựng hệ thống thoáng nước, tuy nhiên do không có cửa xả làm nước đọng và tràn lên mặt đường mỗi khi mưa to hoặc thủy triều dâng, làm mất an toàn giao thông qua những vị trí này.

* Tại Thị xã Cai Lậy, đoàn kiểm tra tình trạng mặt đường trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy gồm: khu vực nút giao với đường tỉnh 878 và khu vực đang thi công trạm thu phí. Theo đó, khu vực vực nút giao với đường tỉnh 878 trước đó có mặt đường hư hỏng nặng, đã được đơn vị Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 giao đơn vị bảo trì Quốc lộ 1 tiến hành sữa chữa từ ngày 17/11/2021 đến nay; dự kiến đến ngày 10/12 sẽ thảm bê bông nhựa. Riêng đối với khu vực đang thi công trạm thu phí vẫn chưa được sữa chữa; mặc dù Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 đã làm việc và yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạng Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang có trách nhiệm sữa chữa, hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

…và tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh: Việt Bình

Qua thực tế kiểm tra cho thấy, mặt đường khu vực hư hỏng rất nghiêm trọng; đặc biệt đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng nặng, có đường kính khá rộng và sâu; khi các phương tiện di chuyển qua đây vô cùng khó khăn, mất an toàn, có nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.

Mạnh Cường