Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế xã hội 2019

(THTG) Ngày 30-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, nhằm tổng kết tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban ngành tỉnh, cùng lãnh đạo các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng kinh tế cao, trong đó đáng chú ý là nhiều mục tiêu khó thực hiện, nhưng Việt Nam đã thành công. Vì vậy, có thể xem năm 2019 là năm của sự tăng trưởng chất lượng và bứt phá.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày cho thấy: Tăng trưởng kinh tế GDP của nước ta đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và trên thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. 2 năm liên tiếp đất nước đạt và vượt 12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản. Hiện tại thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt 2.800 USD/ năm.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó đáng chú ý là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… vì vậy Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;…

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác điều hành của Chính phủ, một năm những mặt đạt kết quả đều tốt hơn năm 2018, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhất là phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục đẩy mạnh hơn. Để khắc phục những yếu kém Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị phân tích thấu đáo về tình hình và lưu ý những bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những kết quả toàn diện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch: thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD, điều chưa từng có trong lịch sử nước ta.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được, vì đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp; sức ép lạm phát còn lớn; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới…

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019.

Năm 2019, kinh tế xã hội Tiền Giang tiếp tục phát triển. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tiền Giang đạt 7,3%, đạt kế hoạch đề ra. Tổng GRDP năm 2019 đạt trên 90.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 34.500 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Thành lập mới 670 doanh nghiệp trong năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 11.000 tỷ đồng.

