Châu Thành tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(THTG) Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các Lễ hội xuân 2023 và phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông, ngay từ những ngày đầu năm 2023, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo cho lực lượng công an tổ chức nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Cụ thể, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thôn, cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông tăng cao vào dịp Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, tạo ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông – Trật tự của huyện, Công an các xã, thị trấn cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thôn. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ phương tiện trái phép, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải trọng, quá số người quy định, không có giấy phép lái xe. Song song đó, lực lượng công an tăng cường xử lý các hành vi chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh, mua bán, họp chợ…gây mất trật tự, an toàn giao thông, nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông và duy trì kiểm tra, tuần tra không để tái lấn chiếm trở lại.

Tin và ảnh: Ngọc Yên