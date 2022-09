Xử lý 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

(THTG) Qua điều tra truy xét, chiều 15-9, Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tiến hành làm việc với 8 đối tượng để làm rõ, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

8 đối tượng bị Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tạm giữ.

Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 11-9, Công an xã Mỹ Tịnh An tiếp nhận tin báo của ông Dương Văn Lạc, ngụ ấp Mỹ An A, xã Mỹ Tịnh An về việc nhà của ông bị một số đối tượng dùng hung khí chém vào cổng và lấy đá, vỏ chai bia ném vào nhà.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: cháu ngoại của ông Lạc là Phạm Dương Gia Bảo, sinh năm 2005 điều khiển xe mô tô rú ga, nẹt pô khi đi ngang nhà của Trần Quốc Huy, sinh năm 2005, ngụ ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An. Huy bực tức và rủ thêm 7 đối tượng khác đến nhà ông Lạc tìm Bảo để “nói chuyện”. Tối 11-9, 08 đối tượng đi trên 5 xe mô tô mang theo hung khí đến nhà ông Lạc tìm Bảo. Hai bên xảy ra cự cãi, nhóm của Huy dùng hung khí chém vào cổng và lấy đá, vỏ chai bia ném vào nhà sau đó bỏ đi.

Số hung khí các đối tượng mang theo bị công an thu giữ

Công an xã Mỹ Tịnh An lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 04 đối tượng, đồng thời giáo dục và cho cam kết 04 đối tượng do chưa đủ 18 tuổi.

Trọng Tín