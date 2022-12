Xét xử vụ án rửa tiền, lừa đảo tài sản ở Công ty Alibaba với 1 triệu bút lục, 2 xe tải chở hồ sơ

Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ, có gần 5.000 người tham gia tố tụng gồm 3.980 bị hại và 100 người có có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngày 7-12, TAND TPHCM dự kiến đưa vụ án rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) ra xét xử sơ thẩm từ ngày 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023.

Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai của Luyện và Lĩnh), Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện) và 18 bị can bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba anh em Nguyễn Thái Luyện (trái), Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực

Bị cáo Võ Thanh Mai, Nguyễn Thế Lực, Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”. Phiên tòa do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM có 3 kiểm sát viên gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.

Đây là vụ án với hồ sơ khoảng 1 triệu bút lục, riêng cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Cơ quan tố tụng đã phải sử dụng 2 xe tải để chở hồ sơ. Bên cạnh đó, có gần 5.000 người tham gia tố tụng gồm 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp…

Một số nạn nhân làm việc với cơ quan công an

Vì thế, để phục vụ cho phiên xét xử, TAND TPHCM đã phải dựng rạp, chuẩn bị ghế, quạt, lắp loa, trang bị màn hình lớn ở sân tòa. Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, để đảm bảo các đương sự được tham gia trình bày ý kiến tại phiên tòa, TAND TPHCM đã có thông báo về thời gian tham gia phiên tòa.

TAND TPHCM đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án và thời gian cụ thể. Khi đi mang theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi dự kiến từ ngày 13 đến 21-12-2022.

Theo cáo trạng, năm 2016, Công ty Alibaba được thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Nam 2017, sau 3 lần thay đổi thì vốn điều lệ của công ty này lên tới 1.700 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba hoạt động với các lĩnh vực như bất động sản, vận tải… Những công ty này được Luyện cho người thân, nhân viên thân tín đứng tên.

Công an phong tỏa, khám xét Công ty Alibaba

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, “núp bóng” dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng mua đất nền, Nguyễn Thái Luyện hứa hẹn với khách rằng sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Theo lời cam kết của Luyện, khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận “khủng”: 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng; trường hợp không muốn bán, khách hàng cho thuê lại thì sẽ hưởng lợi nhuận 2%/tháng…

Tuy nhiên khi đến hạn, các khách hàng đều không không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như công ty này cam kết. Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 công ty, “vẽ” ra 58 dự án không có thật; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, lừa bán cho hàng ngàn người, chiếm đoạt số tiền 2.260 tỷ đồng.

Về tội rửa tiền của 3 bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, cơ quan chức năng xác định rằng, Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng. Trong đó có 2 tài khoản không sử dụng, 2 tài khoản thì một để nhận lương hàng tháng, một để nhận tiền từ Mai chuyển và đi rút tiền mặt giao lại cho Mai.

Ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh (em trai Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên tại Ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại địa chỉ 96A, 96B, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.

Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt và khám xét ngày 18-9-2019, ngày 19-9-2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi là hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên Ngân hàng ACB. Cùng ngày 19-9-2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Các bị can Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận, biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kiêm loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thủ đất với tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Nguồn SGGP