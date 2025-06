Xét nghiệm máu siêu nhạy của Johns Hopkins phát hiện ADN ung thư sớm 3 năm

*** Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). * Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Mỹ Tho tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. * Đại tá Lâm Phước Nguyên được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. * Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Bế giảng lớp huấn luyện cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các chiến sĩ nhập ngũ năm 2025. * Gò Công Đông: Xử lý triệt để tình trạng nuôi hàu không đúng quy định trên vùng biển Gò Công. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phú An. * Hà Nội thành lập 30 tổ bàn giao và 126 tổ tiếp nhận để triển khai chính quyền 2 cấp. * Đồng Nai vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp từ ngày 13/6. * TP Hồ Chí Minh: Phát hiện gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc bị phát hiện trong kho lạnh. * Hà Nội: Phát hiện mỹ phẩm lậu, bánh mì “bẩn”, đồ chơi trẻ em vi phạm ở La Phù. * Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 3 thiếu niên cầm hung khí đi cướp tài sản. * An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người khi đang tìm cách bỏ trốn qua biên giới. * TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ 2 đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc trên mạng. * Quảng Ngãi: Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn trên vùng biển Lý Sơn. * Quảng Bình: Hơn 7.400 hecta lúa bị ngập do mưa lớn, nhiều khu vực bị chia cắt. * Mưa lớn kèm dông lốc đã làm tốc mái 7 căn nhà dân và một cơ sở sản xuất tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. * Một tàu cá Bình Định bất ngờ bị hỏng máy, trôi dạt trên biển giữa lúc bão số 1 đang mạnh dần. * Lốc xoáy làm hơn 30 nhà dân bị tốc mái ở Hà Tĩnh. * Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13/6 đến ngày 16/6, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra như bão số 1, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. * Mưa lớn do hoàn lưu bão số 1 ở miền Trung đã dịch chuyển lên phía Bắc và dự báo sẽ tiếp diễn trong hết ngày hôm nay 13/6. * Giới chức Ấn Độ đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay của hãng hàng không Air India gặp nạn chiều 12/6 khiến gần 300 người thiệt mạng. * Hạ viện Mỹ thông qua dự luật thu hồi 8,3 tỷ USD cho viện trợ nước ngoài. * Hàng chục căn cứ quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran bị Israel tấn công. * Nga trao trả hài cốt của hơn 1.200 binh lính cho Ukraine.