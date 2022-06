Xe máy va chạm với xe tải làm 1 người bị thương nặng tại Tân Phước

(THTG) Trên tỉnh lộ 865, đoạn thuộc khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe mô tô làm một người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 2/06/2022, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63C- 025.40 do anh Phạm Hùng Minh, sinh năm 1995, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 865 hướng từ xã Hưng Thạnh về xã Tân Hòa Tây khi đến bùng binh huyện Tân Phước thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 62 B1- 168.89, do anh Ô Thanh Thừa, sinh năm 1986, ngụ xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh trà vinh điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm 1993, và cháu Lê Thị Ngọc Hoa, sinh năm 2020,ngụ xã Thạnh Phước, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An ngồi phí sau lưu thông chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm xe máy dính chặt vào gầm xe tải hư hỏng nặng, còn anh Thừa bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định ban đầu là do anh Ô Thanh Thừa điều khiển xe đi không đúng phần đường theo quy định gây ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phước đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin và ảnh: Thanh Lâm