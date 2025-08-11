Xác định 12 đội dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026
Sau loạt trận cuối vòng loại bảng vào ngày 10-8, danh sách 12 đội góp mặt tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 đã được xác định.
Tương tự như U20 nữ Việt Nam các đội CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đạt thành tích toàn thắng ở vòng loại. Đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng loại là U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Đây cũng là nhà đương kim vô địch U20 nữ châu Á và U20 nữ thế giới. Ở vòng loại, đội bóng này đã toàn thắng 3 trận, ghi đến 36 bàn và không để thủng lưới bàn nào.
Danh sách 12 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm chủ nhà Thái Lan; 8 đội đứng nhất 8 bảng là CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 3 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất gồm Jordan, Bangladesh cùng Đài Bắc Trung Hoa.
Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 1-4 đến 18-4-2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 sẽ đại diện châu Á tham dự U20 nữ World Cup 2026 được tổ chức tại Ba Lan. AFC chưa xác định thời gian bốc thăm và chia bảng cho vòng chung kết U20 nữ châu Á.
Nguồn SGGP
