Xã Tân Phước 3 ra quân giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

(THĐT) Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Để góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, Ngày 11/07, UBND xã Tân Phước 3 tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, các hộ kinh doanh tự ý lắp đặt biển quảng cáo, mái che, xây dựng lều quán vi phạm hành lang ATGT đường bộ; xe đẩy, buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường. Đặc biệt, trên tuyến Đường tỉnh 866B, 878, Đường Bắc Kênh 2 và khu vực dốc cầu Kênh Năng là những khu vực buôn bán phức tạp. Người tham gia giao thông và phương tiện qua lại nhiều, thường gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm.

Trước khi ra quân, Tổ công tác đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ đến người dân sinh sống, kinh doanh, buôn bán dọc các tuyến đường, nhất là các hộ lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, mua bán; đồng thời, cho các hộ viết cam kết không vi phạm.

Bên cạnh đó, Tổ công tác kiên quyết giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT cũng như kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, công tác giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường đi qua địa bàn Tân Phước 3 đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân, các hộ vi phạm cũng đã chủ động chấp hành tự di dời, tháo dỡ trả lại không gian hành lang cho tuyến đường.

Thanh Lâm