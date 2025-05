Xã Phú An huyện Cai Lậy chúc thọ 303 người cao tuổi

*** Sáng 24-5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. * Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại 3 địa điểm. * Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. tại kỳ họp thứ 9. * Hôm nay 24/5, Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. * Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững. * Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành thông qua 05 nghị quyết về đầu tư công và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024. * Huyện Tân Phú Đông trao tặng 192 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. * Xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. * Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới - Tháng hành động vì môi trường năm 2025. * Liên đoàn lao động huyện Cái Bè trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hậu Mỹ Bắc B. * Cục Hàng không yêu cầu rà soát, khắc phục bất cập Nhà ga T3, Tân Sơn Nhất. * Nghệ An: Chuyển giao cá thể gấu ngựa hơn 20 năm tuổi cho Trung tâm Cứu hộ Gấu. * Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) diễn ra từ 31/5 đến 12/7. * Từ 1/7, dừng mọi giao dịch tài khoản doanh nghiệp nếu chưa sinh trắc học. * TP Hồ Chí Minh: Kết thúc hoạt động đơn vị hành chính quận, huyện trước 15/6. * Gần 4.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh. * Công an 2 nước Việt Nam và Lào triệt phá băng nhóm đánh bạc xuyên quốc gia. * Công an tỉnh Hà Nam kịp thời ngăn chặn người dân chuyển gần 300 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo. * Phú Thọ: Triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng chứa chất cấm. * Cao Bằng: Tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm lậu. * Đại học Harvard kiện chính quyền Mỹ vì thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế. * Mỹ chính thức dỡ bỏ trừng phạt Syria * Tai nạn hầm mỏ tại Nam Phi khiến 260 người mắc kẹt dưới mặt đất. * Mexico sơ tán khẩn cấp hàng trăm động vật hoang dã do bạo lực băng nhóm. * Venezuela mở cửa đón giám sát viên quốc tế cho bầu cử. * Ấn Độ nâng cao cảnh giác trước làn sóng COVID-19 mới. * Thời tiết ngày 24/5: Không khí lạnh về gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Nam Bộ nhiề