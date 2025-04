Xã Phú An huyện Cai Lậy bàn giao 7 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

*** Huyện ủy Cái Bè sơ kết nhiệm vụ chính trị quý 1. Ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. * Liên đoàn Lao động huyện Tân Phước tổ chức tiếp nhận các Công đoàn cơ sở: Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và Nghiệp đoàn Chăn nuôi với tổng số 232 công đoàn viên. * Xảy ra cháy lớn tại Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang nằm trong Khu Công nghiệp Tân Hương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu cùng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. * UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic và tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe toàn dân năm 2025. * Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng đi kiểm tra tiến độ dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1. * Tiền Giang có 35 sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận sản phẩm OCOP. * Thường trực Thị ủy Cai Lậy làm việc với lảnh đạo các cơ quan nội chính. * Huyện Châu Thành tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024. * Huyện Gò Công Tây thi công hệ thống cống thoát nước dọc đường tỉnh 872 qua thị trấn Vĩnh Bình. * Huyện Chợ Gạo tổ chức Hội thi thể dục thể thao trong học sinh các Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn. * Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại 1 ngôi nhà ở quận 8 làm 3 người tử vong. * 6 người ở Tiền Giang đi du lịch Ninh Thuận uống rượu sơri bị ngộ độc rượu cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẩy, 1 người đã tử vong, 5 người còn lại đã qua nguy kịch, dần hồi phục. * Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm phương thức xét tuyển đại học năm 2025. * Bộ Nội Vụ báo cáo Chính phủ lộ trình sáp nhập tỉnh, xã. * Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra vụ 1 nam thanh niên xông vào Công ty ở huyện Bình Chánh dọa giết 1 người phụ nữ, đập phá tài sản. * Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn học phí cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản. * Tỉnh Phú Yên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Phú Yên. * Trình Quốc hội dự án Vành đai 4 hơn 122.000 tỷ đồng vào kỳ họp tháng 5. * Phát hiện giống rái cá vuốt bé ở Vườn Quốc gia Phú Quốc. * Nga không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Mỹ. * Tổng thống Ukraine tố Nga vi phạm thỏa thuận, kêu gọi Mỹ tăng cường trừng phạt. * Động đất ở Myanmar: Thời gian vàng tìm kiếm người mất tích đã hết. * Nổ đường ống khí đốt kinh hoàng ở Malaysia, hơn 100 người bị thương. * Ông Trump sa thải hàng nghìn nhân viên FDA, CDC. * Rò rỉ khí độc từ xe bồn ở Ấn Độ, ít nhất 3 người chết, hơn 50 người bị thương. * Ngoại trưởng Đức cáo buộc ông Putin trì hoản đàm phán.