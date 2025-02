Xã Long An huyện Châu Thành Đại hội điểm Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030

*** Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chủ trì hội nghị đánh giá công tác đầu tư công năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025. * Năm 2024, Tiền Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt 99%, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. * Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 120 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Thời tiết nắng hanh và gió chướng làm cho diện tích vườn dừa ở Chợ Gạo và Gò Công Tây bị sâu đầu đen phá hại lan nhanh. * Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình cấp thoát nước và xử lý nước thải. * Các xã biên giới biển của huyện Gò Công Đông tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Gạo giải ngân hơn 3 tỷ đồng phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân thị trấn Chợ Gạo. * Huyện Tân Phước ra mắt mô hình Tổ sản xuất khóm sạch. * Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Gò Công tổ chức ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. * Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho thăm, chúc mừng các cơ sở y tế tư nhân nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp người đàn ông đánh bảo vệ bất tỉnh khi bị nhắc nhở về việc dẫn chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. * Vingroup chi hàng trăm tỷ đồng thành lập các Công ty con. * Đắk Nông: Một người đàn ông tử vong do nổ bình gas. * Long An: Tuyên án chung thân bị cáo bắn chết người cầm súng tấn công trại gà. * Hà Tĩnh: Công an vào cuộc trích xuất camera xác minh vụ nhân viên nhà thuốc Long Châu bị tấn công. * Xe tải đang chở bia bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Mimosa ở Đà Lạt. * Đắk Lắk: Phạt tài xế xe con lạng lách trước đầu xe khách 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. * Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác thu chi, quản lý nhân sự nhiều trường công lập. * Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng tình với đề xuất giảm thuế cho toàn bộ doanh nghiệp nhỏ. * Cao tốc Vân Phong – Nha Trang bị trộm cắt hàng rào bảo vệ. * Công an Đắk Nông vào cuộc xác minh vụ 700 cây cà phê của một gia đình bị chặt phá. * Đà Nẵng tuyên phạt từ 8 đến 13 năm tù cho băng nhóm lừa người đi xuất khẩu lao động ở Dubai nhưng thật ra là bán người cho Trung Quốc. * Thủ tướng Canada cho biết sẽ phản ứng mạnh trước lệnh áp thuế của ông Trump. * Xảy ra động đất mạnh tại Nepal. * Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược. * Giáo hoàng Francis phải dùng máy thở oxy liều cao. * Anh sẵn sàng đưa quân hỗ trợ hòa bình cho Ukraine. * Tổng thống Mỹ nhận lời thăm Anh.