Xã điểm Bình Tân tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(THTG) Ngày 28-7, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Đây là xã được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Tiền Giang chọn làm xã điểm để tổ chức ngày hội. Ông Nguyễn Sĩ Hùng – Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đến dự.

Quang cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Qua một năm thực hiện, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở Bình Tân ngày càng được củng cố nâng cao và phát triển mạnh mẽ thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tích cực phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm. Trong năm qua, người dân đã cung cấp 15 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý hành chính trên 60 đối tượng. Bên cạnh đó, các mô hình phòng chống tội phạm được xã Bình Tân triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống tội phạm.

Cụ thể, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 8 tuyến đường ánh sáng quang, với tổng chiều dài gần 10km; lắp đặt mới 33 camera, duy trì hoạt động của 2 chốt dân phòng với 14 thành viên tham gia được tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng tuần, qua đó ngăn chặn, xử lý nhiều vụ trộm cắp, gây mất trật tự công cộng. Lắp đặt 14 bảng đường dây nóng cung cấp số điện thoại của công an để người dân dễ dàng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để phòng chống tội phạm đảm bào an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, có 2 cá nhân được trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an; có 7 tập thể và 19 cá nhân được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây và các ngành vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tin và ảnh: Bá Thủy