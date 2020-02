WHO: Việt Nam xử lý dịch bệnh Covid-19 rất tốt

Trong cập nhật mới đây về “Dịch Covid-19: Những gì chúng ta đã biết đến nay”, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong việc xử lý dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam (bìa trái), trong một cuộc họp về phòng chống dịch bệnh do Covid-19 ở Bộ Y tế

Theo thông báo được Bộ Y tế phát đi ngày 15-2, WHO khẳng định Việt Nam đã thể hiện năng lực rất tốt trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

Theo WHO, đây là kết quả của nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ… theo như yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế (IHR). WHO gọi đây là năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp. Năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và hiện nay là Covid-19.

WHO ghi nhận việc Việt Nam đã xử lý dịch bệnh do Covid-19 rất tốt. “Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch – tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành” – WHO nhấn mạnh