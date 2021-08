WHO: Thế giới bước vào thời kỳ đặc biệt nguy hiểm do Covid-19

Theo ông Ghebreyesus, sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 trên thế giới là do sự gia tăng tiếp xúc xã hội, các biện pháp kiểm soát dịch không nhất quán, cũng như việc bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine, với hơn 80% vaccine được chuyển đến các nước có thu nhập cao và trung bình.

Tổng Giám đốc WHO Tedros. Ảnh: AFP.

Những thành quả trong cuộc chiến chống lại đại dịch đang dần bị mất đi, hệ thống y tế ở nhiều nước quá tải do sự gia tăng nhanh chóng số lượng các ca mắc Covid-19. Điều đó khiến việc cứu sống các các ca bệnh nặng trở nên ngày càng khó khăn.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, nhu cầu về kinh phí để chống lại đại dịch vượt xa các nguồn lực sẵn có. Do đó, người đứng đầu WHO kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế tài trợ thêm để thực hiện kế hoạch ứng phó với đại dịch trong năm 2021.

Tính đến ngày 6/8, thế giới đã ghi nhận hơn 200,7 triệu 700 ca mắc Covid-19, gần 4,26 triệu ca tử vong vì đại dịch. Trong 24 giờ qua, đã có hơn 573.000 ca mắc và hơn 9.000 ca tử vong vì Covid-19.

Nguồn vov.vn