WHO nâng cảnh báo toàn cầu về virus SARS-CoV-2 lên mức “rất cao”

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/2 tuyên bố nguy cơ virus SARS-CoV-2 lây lan là “rất cao đối với toàn cầu”, thay vì mức “cao” như trước đây.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

“Trong 24 giờ qua, Đan Mạch, Estonia, Lithuania, Hà Lan và Nigeria đã báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Tất cả các trường hợp này đều có liên quan tới Italy. Đã có 24 trường hợp nhiễm bệnh lây lan từ Italy tại 14 quốc gia, 97 trường hợp nhiễm bệnh lây lan từ Iran sang 11 quốc gia khác. Sự gia tăng liên tục về các trường hợp nhiễm bệnh và số lượng các quốc gia bị ảnh hưởng những ngày qua là một điều đáng quan tâm. Các nhà dịch tễ học của chúng tôi đã theo dõi những diễn biến này liên tục và hiện chúng tôi đã tăng đánh giá về nguy cơ lây lan và nguy cơ ảnh hưởng của COVID-19 lên mức rất cao ở cấp độ toàn cầu”, ông Ghebreyesus.

Trước đó 1 ngày, các quan chức WHO lưu ý rằng số ca nhiễm virus bên ngoài Trung Quốc ghi nhận trong ngày đã lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục. Do đó, WHO kêu gọi các nước phải hành động nhanh chóng và quyết liệt để khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Cũng theo WHO, hiện trên thế giới có khoảng 20 loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 đang được phát triển, trong khi một số phương pháp trị liệu đang trong các thử nghiệm lâm sàng. WHO hy vọng những nghiên cứu này sẽ cho ra những kết quả đầu tiên trong vài tuần nữa.

