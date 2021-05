WHO: Mỹ phải chia sẻ thông tin tình báo về nguồn gốc Covid-19

Tuần trước, báo The Wall Street Journal dẫn lời tình báo Mỹ cho biết họ được thông báo rằng “3 nhân viên giấu tên tại một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán – Trung Quốc bị bệnh đến mức phải nhập viện vào tháng 11-2019 với các triệu chứng giống như mắc Covid-19″.

Các lãnh đạo tình báo Mỹ sau đó nhấn mạnh họ không biết virus SARS-CoV-2 lây lan bằng cách nào nhưng đặt ra 2 giả thuyết: xuất hiện tự nhiên do con người tiếp xúc với động vật bị mắc bệnh hoặc rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trả lời phỏng vấn đài BBC tuần rồi, ông Fisher – chủ tịch Mạng lưới cảnh báo và ứng phó dịch bệnh bùng phát toàn cầu do WHO điều phối – nói giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm “chưa bị loại trừ” nhưng vẫn chưa được xác minh. Ông Fisher kêu gọi Mỹ chia sẻ thông tin tình báo vì báo The Wall Street Journal không phải nguồn chia sẻ khoa học thích hợp.

Nhân viên an ninh đứng canh ngoài Viện Virus học Vũ Hán khi nhóm điều tra WHO tới đây ngày 3-2. Ảnh: The Japan Times

Các chuyên gia khoa học vẫn cho rằng lời giải thích hợp lý nhất là virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 lây lan sang người từ vật chủ trung gian là động vật. Song một số chuyên gia cho rằng cần phải xem xét thêm giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Đề cập tới chuyến thăm của nhóm điều tra WHO tại TP Vũ Hán đầu năm nay, ông Fisher cho biết: “Chúng tôi tin rằng tất cả nhân viên phòng thí nghiệm (ở Vũ Hán) đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính. Đó là một phần lý do tại sao rủi ro bị giảm nhẹ”.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay ông không tin báo cáo ban đầu là đủ để giải thích nguồn gốc Covid-19, đồng thời kêu gọi nghiên cứu thêm. “Tất cả giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 vẫn nằm trên bàn” – ông Ghebreyesus tuyên bố.

Trong khi đó, tờ Business Insider tiết lộ tình báo Anh tin giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm là “hợp lý” và đang tiến hành điều tra thêm.

Phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán cách không xa nơi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào tháng 11-2019.

Mới đây nhất, hai nhà khoa học người Anh Angus Dalgleish và người Na Uy Birger Sørensen, khẳng định họ có bằng chứng virus được tạo ra trong phòng nghiên cứu ở Trung Quốc.

Ông Dalgleish và ông Sørensen phát hiện chuỗi 4 amino acid dương – bằng chứng mà họ khẳng định là cho thấy có sự nhúng tay của con người. Theo ông Sørensen, trong tự nhiên, ngay cả việc phát hiện chuỗi 3 amino acid dương đã là rất hiếm bởi chúng có xu hướng đẩy nhau. Do đó, việc phát hiện chuỗi 4 amino acid dương tự nhiên là điều “cực kỳ khó xảy ra”.

Nguồn NLĐ