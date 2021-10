Vùng thấp gây mưa ở TPHCM và Nam bộ

Mưa dông sẽ gia tăng ở Nam bộ do rãnh áp thấp gây ra

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, hôm nay 2-10, thời tiết tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa dông, nhất là tại miền Tây Nam bộ.

Chiều và đêm qua 1-10, tại Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính đến 2 giờ sáng nay 2-10) tại: Đắk Ngo (Đắk Nông) 98.2mm, Ia Grai (Gia Lai) 95.6mm, Krông Nô (Đắk Nông) 72.6mm, Cu Yang (Đắk Lắk) 61.2mm, Phúc Thọ (Lâm Đồng) 51mm, Đăk Ui (Kon Tum) 49.8mm, Mỹ Thành Nam (Tiền Giang) 114,4mm, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) 88.2mm, Vĩnh Long 66.2mm, Định Quán (Đồng Nai) 67.2mm, Tịnh Biên (An Giang) 58.6mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 57mm, Hồng Dân (Bạc Liêu) 74mm, Bình Đại (Bến Tre) 40mm, Thuận An (Bình Dương) 43.4mm…

Mưa dông ở Gò Vấp – TPHCM tối 1-10. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nên chiều và đêm nay 2-10 ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại miền Bắc, hiện đang xuất hiện hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên chiều tối và đêm nay (2-10) ở vùng núi, trung du Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, trong 10 ngày đầu tháng 10-2021, hoạt động khí quyển và đối lưu tại khu vực Tây Thái Bình Dương có các hình thái tạo thuận lợi cho khả năng gia tăng mưa ở khu vực phía Nam của nước ta.

Trong tháng 10-2021, khả năng có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Không khí lạnh hoạt động vào những ngày giữa tháng và có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng.

Trong tháng này, mưa tập trung nhiều hơn tại Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ còn có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối.

Nguồn SGGP