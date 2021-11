Vừa ra tù, tiếp tục giả vờ mua rau để trộm xe

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 03 -11, tỉnh ghi nhận 207 ca F0 mới (tăng 05 ca so với ngày 02 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 17.216 ca. - Hội nữ doanh nhân Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ 200 triệu đồng giúp cho 20 chị em phụ nữ trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước đầu tư vào trồng khóm, phát triển kinh tế gia đình. - Tiền Giang phê duyệt Dự án đường ống cấp nước phía Đông và trạm bơm tăng áp Gò Công với tổng mức đầu tư là 270 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2020- 2024 - Hệ thống tiêm chủng VNVC ký hợp đồng mua thêm hơn 25 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca, nâng tổng số liều đặt mua về Việt Nam lên hơn 55 triệu. - Giá rau húng cây tại huyện Châu Thành tăng gấp 4 lần so với thời điểm giãn cách xã hội, với giá bán như hiện nay thì 01 vụ trồng rau húng nông dân có thể thu lãi được gần 200 triệu/hecta. - Chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất định hướng gồm 3 giai đoạn, Giai đoạn 1: từ tháng 11/2021, Giai đoạn 2: từ tháng 1/2022 và Giai đoạn 3: từ quý II/2022...