Vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 280 người

- Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15 giờ chiều 1-6 - Sáng 1-6, Tiền Giang khai mạc Ngày Olympic trẻ em; phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước. - Khánh thành Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ tại tại Khu dân cư Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo. - Tiền Giang: Xử lý gần 50 trường hợp ô tô tải đậu lấn ra đường, gây kẹt xe - ĐBQH bức xúc việc dừng tăng lương để chi đầu tư nhưng lại để đọng vốn. - Đại biểu Quốc hội lo lắng trước việc 4 triệu người đã rút BHXH một lần. - Công an TP HCM đã khởi tố 57 vụ án trong vụ các tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam và thu giữ nhiều tang vật liên quan. - Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Đại lễ phật đản - Gần 1.100 trường hợp vi vi phạm TTATGT bị xử lý sau 01 tuần thực hiện kế hoạch bố trí Tổ chuyên đề. - Hội cựu chiến binh các tỉnh gồm: Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp cùng với Hội cựu chiến binh tỉnh đến tham quan khu di tích Ấp Bắc. - Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đã trao tặng 1.000 quyển tập cho các em sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Tân Phước...