Vòng 1/8 Europa League: Quỷ đỏ tránh phải đối đầu sao cũ

HLV Solskjaer đã mang tay thải loại hàng loạt các cầu thủ quan trọng của Man.United nhiều mùa qua, và có điểm chung là họ đều “rủ nhau” gia nhập Inter Milan. Ban đầu là Romelu Lukaku, khi ngôi sao người Bỉ kết thúc quãng thời gian tranh cãi bằng hợp đồng chuyển giao lên đến 80 triệu EUR vào đầu tháng 8 năm ngoái. Kế đến, chỉ nửa tháng sau, đến lượt Alexis Sanchez gia nhập Inter theo dạng cho mượn, rồi đến tháng Giêng là Ashley Young cũng đến San Siro.

Trong số đó, ngoại trừ Sanchez với đóng góp hạn chế, thì các “hàng thừa” khác của Quỷ đỏ đều tỏ ra hữu dụng trong chiến dịch thành công của đại diện Italia. Young đến sau đá 4 trận và ghi 1 bàn, và đặc biệt hơn cả là Lukaku – ghi 23 bàn sau 34 trận, trong đó 17 bàn sau 24 trận để giúp Inter duy trì sự hiện diện trong cuộc đua vô địch Serie A. Phía ngược lại, như đã biết, Man.United vì năng lực ghi bàn hạn chế nên hiện đang chật vật tìm đường trở lại tốp 4.

Vì vậy, ít nhất HLV Solskjaer cảm thấy nhẹ nhõm khi lá thăm may rủi không đưa Quỷ đỏ đối đầu Inter. Theo đó, Man.United chỉ gặp đối thủ bị đánh giá khá thấp là đại diện nước Áo, LASK. Còn ngược lại, Inter gặp thách thức lớn mang tên Getafe (Tây Ban Nha). Ngoài ra, một “người thừa khác của sân Old Trafford, trung vệ Chris Smalling sẽ cùng đội bóng anh đang thi đấu theo dạng cho mượn là AS Roma đối mặt Sevilla (Tây Ban Nha).

Ở những cặp đấu khác, là Istanbul Basaksehir (đội lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng 1/8) đối đầu FC Copenhagen; Olympiacos sau khi quật ngã á quân Arsenal sẽ tiếp tục đối mặt “ngựa ô” của Premier League là Wolves; Rangers đối đầu Leverkusen còn VfL Wolsburg có đối thủ là Shakhtar Donetsk.

Cặp đấu còn lại là giữa FC Basel và Eintracht Frankfurt, đội vừa hoàn thành trận đấu bù với Red Bull Salzburg vào thứ sáu, khi lịch trình thi đấu một ngày trước đó bị đình hoãn vì lý do thời tiết. Frankfurt giành quyền đi tiếp sau tỷ số hòa 2-2, và chiến thắng chung cuộc 6-3.

Trận lượt đi vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 12-3, lượt về vào ngày 1-3. Trận chung kết của Europa League mùa này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27-5, với sân đấu đăng cai là Stadion Energa Gdansk (Ba Lan).

Nguồn SGGP