Viettel tham gia liên minh ngăn chặn tấn công và lừa đảo mạng toàn cầu

Nền tảng Viettel Threat Intelligence được Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) phát triển là giải pháp an ninh mạng hiện đại, áp dụng xu thế công nghệ mới nhất, giúp thu thập, nhận định và cảnh báo các mối đe dọa trên không gian mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp.

Được triển khai từ tháng 10-2020, nền tảng này đang được áp dụng trực tiếp trong các dịch vụ của Viettel và một số ngân hàng tại Việt Nam.

Cấu trúc chính của nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng Viettel Threat Intelligence

Tri thức an ninh mạng từ lâu đã là một lĩnh vực trọng điểm trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin (ATTT), tập trung vào việc thu thập và phân tích thông tin về các cuộc tấn công mạng hiện tại, tiềm năng đe dọa tới tài sản, uy tín cũng như sự an toàn của các tổ chức, doanh nghiệp.

Đây được xem là một biện pháp bảo mật chủ động, hiện đại, giúp các tổ chức và doanh nghiệp ngăn chặn sớm vi phạm dữ liệu, tấn công mã độc, thông tin sai sự thật của tổ chức.

Các nguồn dữ liệu của Viettel Threat Intelligence rất đa dạng, bao gồm: Dữ liệu từ nhà mạng ISP toàn cầu; Dữ liệu từ các tổ chức bên ngoài; Dữ liệu thu được từ quá trình thực hiện các dịch vụ ATTT; Dữ liệu thu được từ quá trình cung cấp dịch vụ giám sát ATTT 24/7. Đặc biệt là nguồn dữ liệu từ các nghiên cứu nội bộ do các chuyên gia hàng đầu của Viettel thực hiện.