Việt Nam đang có 16 ổ dịch cúm H5N6 và H5N1

Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, cả nước hiện có 16 ổ dịch cúm gia cầm (gồm 14 ổ dịch do virus H5N6 và 2 ổ dịch do H5N1) chưa qua 21 ngày tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Trà Vinh. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy đến thời điểm này là 55.071 con. Trong ngày 16-2, có 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 phát sinh tại tỉnh Thanh Hóa và 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại tỉnh Trà Vinh, làm 970 con gà vịt tại Thanh Hóa chết và 1.704 con gia cầm tại Trà Vinh chết.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Long, đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã ở dưới đáy của chu kỳ, cơ bản được khống chế. Số lượng heo phải tiêu hủy do dịch đang giảm dần trong tháng 1 và 2. Đến nay, có 8.200 xã (chiếm 96% tổng số xã có dịch) đã qua 30 ngày nhưng không tái phát; trong đó có 30 tỉnh thành có 100% số xã đã qua 30 ngày; 29 tỉnh thành có trên 85% số xã đã qua 30 ngày.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, sau 1 năm bùng phát, gây thiệt hại chưa từng có cho ngành chăn nuôi, đến nay, dịch tả heo châu Phi đã được kiểm soát. Do từ tháng 10-2019, chúng ta có chủ trương cho tái đàn nên cố gắng tới tháng 10-2020, ngành chăn nuôi heo sẽ ổn định giống như trước khi có dịch. Riêng về giá heo, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngành phải giảm xuống mức giá 75.000 đồng/kg. Nếu doanh nghiệp không chịu giảm giá thì chúng ta có luật, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát những ưu đãi trước đó mà doanh nghiệp được hưởng để thay đổi.

Nguồn SGGP