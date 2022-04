Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 13/4, Tiền Giang ghi nhận Giang ghi nhận 03 ca F0 mới qua test PCR 362 ca F0 qua test nhanh kháng nguyên, không ghi nhận ca tử vong trong ngày. - Trong tháng 3/2022, Tiền Giang có 98 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 395,4 tỷ đồng; có 73 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động, 2.400 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, tăng 101% so cùng kỳ. - Năm 2022, huyện Gò Công Đông vẫn duy trì sản xuất khoảng 1.700 ha rau màu các loại, tăng gần 330 hecta so với mùa khô năm nước. - Dự án kênh Chợ Gạo có 523/704 hộ dân bị ảnh hưởng dự án; tỷ lệ giải ngân vốn đền bù đạt trên 67%; về bàn giao mặt bằng đã có 2 gói thầu đạt từ 70% trở lên. - Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định chọn 1 phương án thống nhất tăng 6% từ 1/7/2022, tùy thuộc từng vùng. - Chợ Gạo thi công mở rộng đường Huyện lộ 23 với kinh phí đầu tư 27 tỷ đồng - Hội LHPNVn tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông năm 2022 cho các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Cái Bè - Công an thị xã Gò Công vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1989, xã Long Hòa, thị xã Gò Công về hành vi đập phá trụ ATM…