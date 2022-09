Việt Nam – Ấn Độ: Tiếp tục những thử nghiệm

Ở cuộc so tài với Singapore hôm ra quân, ông Park đã tung một loạt cầu thủ mới từ lứa U23, thậm chí U20 ra sân và đã thành công về nhiều phương diện. Sang trận đấu với Ấn Độ, khả năng các cựu binh sẽ có cơ hội để xung trận nhưng tôi nghĩ là tùy thời điểm, lúc mà thế trận tương đối an toàn thì ông Park mới tính đến việc cho các cầu thủ trẻ ra sân. Bởi dù sao thì Ấn Độ vẫn mạnh hơn so với Singapore, dàn cầu thủ của đội này vẫn “nanh vuốt” hơn nên HLV Park Hang-seo cũng sẽ phải kiêng dè.

Có ý kiến cho rằng vì sao ông Park không nhân cơ hội đá giải này để tiếp tục thử nghiệm sơ đồ đá 4 hậu vệ như ở trận giao hữu với Afghanistan mới đây. Tôi cho là không có ý giấu bài hay chiến thuật gì đâu, ông Park đã từng thử nghiệm khoảng 1 nửa thời gian ở trận đấu ấy và đã không thành công. Việc điều chỉnh lối chơi,chiến thuật là một quá trình, mất rất nhiều thời gian nên ông Park Hang-seo có thể không muốn phá vỡ sự ổn định vốn có mà ông đã xây dựng từ năm 2018 đến nay. Đó là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam bắt đầu giai đoạn thành công qua lối đá phòng ngự phản công.

Đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân trước Singapore

Với dàn cựu binh trong tay hiện nay, đội hình xuất phát ở trận gặp Ấn Độ, tôi nghĩ ngoài thủ môn Nguyên Mạnh có thể bắt chính thay Văn Lâm thì tuyến trên sẽ có nhiều thay đổi. Ba hậu vệ sẽ là Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng; hai biên là Văn Hậu, Tấn Tài (hoặc Văn Thanh); Ở trong là Tuấn Anh, Quang Hải, Hùng Dũng; còn ở hàng công là Tiến Linh, Tuấn Hải (hoặc Mạnh Dũng). Đáng mừng là trong thời điểm hiện nay, lực lượng của đội tuyển Việt Nam khá đồng đều. Chúng ta đã đón sự trở lại của nhiều cựu binh và đạt phong độ tốt như Văn Lâm, Văn Hậu và đáng khen nhất là Văn Quyết qua những thể hiện ở trận gặp Singapore.

Xem những gì Ấn Độ thể hiện trong trận gặp Singapore thì rõ ràng đội bóng này có nhiều điểm trội hơn Singapore, như hạn chế của họ ở trận này là sự nóng máy chưa đạt ở mức tốt nhất. Điều mà HLV đội này đã thừa nhận là do giải VĐQG Ấn Độ chưa diễn ra. Nhưng đáng chú là là những nhân tố trên hàng công của đội bóng này khá nguy hiểm và có khả năng chơi độc lập là Colaco và Kurunijan. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng dứt điểm quyết đoán khi có khoảng trống là những gì mà hàng thủ đội chủ nhà phải dè chừng. So với sự nhàn nhã trong trận gặp Singapore thì trận đấu với Ấn Độ, các hậu vệ của chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn. Đó cũng là điều cần thiết trong những giải đấu mang tính rà soát lực lượng này.

Nguồn SGGP