Việc làm cho lao động gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh

(THTG) Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và nhiều yếu tố khác.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, nhiều người lao động phải nghỉ việc. Ảnh: Lê Thi

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay tỉnh Tiền Giang đã tư vấn cho cho 25.406 lượt lao động, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2019; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 17.717 người. Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 18.601 lượt cho lao động thất nghiệp; tư vấn học nghề cho 3.735 lao động thất nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động với người lao động, người lao động nghỉ việc không hưởng lương;… nên hầu hết các doanh nghiệp tuyển ít hoặc không tuyển lao động . Năm 2020, toàn tỉnh Tiền Giang chỉ giải quyết việc làm cho 9.000 lao động, đạt 47,3% kế hoạch năm, giảm 55% so với năm 2019 và đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm 42% so với cùng kỳ.

Minh Toàn