VCCI kiến nghị Bộ Tài chính bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Trong công văn gửi Bộ Tài chính mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đánh giá, kể từ khi Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, qua các đợt rà soát từ trước, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, yêu cầu thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, việc đánh giá để cắt giảm, sửa đổi danh mục trên là cần thiết.

Trên cơ sở phân tích theo các tiêu chí trên, bước đầu VCCI kiến nghị bãi bỏ 16 ngành, nghề phổ biến và không còn phù hợp để tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ như kinh doanh dịch vụ kế toán; làm thủ tục hải quan; xuất khẩu gạo; việc làm và cho thuê lại lao động; bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô; dịch vụ tư vấn du học…

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng

16 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà VCCI đề xuất bãi bỏ:

– Kinh doanh dịch vụ kế toán

– Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

– Xuất khẩu gạo

– Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

– Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam

– Kinh doanh dịch vụ việc làm

– Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

– Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

– Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

– Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

– Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

– Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

– Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Kinh doanh dịch vụ phổ biến phim

– Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

– Hoạt động in, đúc tiền

5 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị xem xét, thu hẹp

– Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác

– Kinh doanh phân bón

– Kinh doanh giống thủy sản

– Kinh doanh dịch vụ khai thác tài nguyên nước

– Kinh doanh vàng

Nguồn vov.vn