Vàng nhẫn 9999 lập đỉnh mới, vượt 84 triệu đồng/lượng

*** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm tra tình hình lục bình và công tác thủy lợi tại các huyện Cái Bè và Cai Lậy. * Viettel Tiền Giang chính thức triển khai mạng 5G. * Tiền Giang chuẩn bị ra quân tháng cao điểm tiêu độc sát trùng chuồng trại trong chăn nuôi, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. * Hội đồng Nhân dân huyện Cái Bè sơ kết công tác phối hợp quý 3 năm 2024. * Huyện Chợ Gạo trao quyết định và ra mắt thị trấn Chợ Gạo đạt tiêu chí Đô thị văn minh. * Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Công Tây họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội. * Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Hiệp Đức huyện Cai lậy đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Xã Xuân Đông huyện Chợ Gạo thành lập Chi hội Cựu Công an nhân dân. * Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho tổ chức cho nông dân đi học tập kinh nghiệm tại huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. * Huyện Tân Phước tổ chức thi tuyển viên chức năm 2024. * Thị ủy Cai Lậy tổ chức Đại hội điểm Đại hội Chi bộ Khu phố 1 phường 5. * Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy giám sát công tác tiếp công dân tại xã Thanh Hòa. * Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin: Có 571 cán bộ, công chức bị kỷ luật trong năm 2024. * Công an tỉnh Long An bắt 4 người chặt cây xanh giữa dải phân cách để lộ rõ bảng quảng cáo kinh doanh. * Giá vé máy bay Tết 2025 tăng cao, tranh thủ mua sớm cũng không có giá rẻ. * Quy định mới về các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1-1-2025. * Nổ nồi hấp ở huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh làm sập tường nhiều nhà xung quanh, 1 bé gái bị thương. * Công an Đắk Lắk bắt 1 thanh niên trốn truy nã đang ở khách sạn cùng bạn gái tại thành phố Hồ Chí Minh. * Khánh Hòa: Một công ty bị hủy 13 chuyến tàu biển quốc tế, Nha Trang mất cơ hội đón 32.000 khách du lịch. * Bình Thuận: Xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo trong đêm trên Quốc lộ 1. * 150 lãnh đạo Hợp tác xã được tập huấn kỹ năng bán hàng trên sàn giao dịch điện tử. * Quy hoạch 4 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc và Lào. * Tập đoàn Sun Group đề nghị làm đường ven sông Sài Gòn từ 8 – 10 làn xe. * Long An ban hành cơ chế hỗ trợ các dự án xây dựng nhà ở xã hội. * Bình Định: Rủ nhau đi tắm biển, 1 người chết, 1 người mất tích. * Điều tra nguyên nhân vợ chồng chủ quán cà phê ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tử vong. * 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên tham gia nhập ngũ theo lệnh gọi của Quân đội. * Cử tri Mỹ đi bầu cử sớm ở Bang Georgia. * Người đẹp Colombia đoạt vương miệng Hoa hậu Hoàn cầu quốc tế 2024. * Tổng thống Pháp Macron tuyên bố: Ông Netanyahu chớ quên Israel do Liên Hiệp quốc thành lập. * Mỹ dọa cắt viện trợ của Israel nếu khu vực dải Gaza thiếu lương thực và nhu yếu phẩm. * Hội chợ sách lớn nhất thế giới Frankfurt bàn vệ trí tuệ nhân tạo A.I. * Sau vụ Triều Tiên phá hủy đường liên Triều với Hàn Quốc, tình hình bán đảo Triều Tiên rơi vào căng thẳng cao độ. * Cứ 10 phút, Đài Loan lại thấy máy bay Trung Quốc quần thảo 1 lần.