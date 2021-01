Văn Quyết lần đầu giành Quả bóng Vàng Việt Nam

+ Vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 bà con nông dân huyện Châu Thành đã xuống giống được hơn 5 ngàn hecta lúa + Trong năm 2020, tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông đã thụ lý tổng cộng 1094 vụ, việc các loại tỉ lệ giải quyết 88,3%, so với cùng kỳ số án thụ lý tăng 105 vụ số vụ, việc giải quyết tăng 51 vụ + Công an Tiền Giang bắt đôi nam nữ trộm xe mô tô liên tỉnh Tiền Giang - Long An + Qua gần 01 năm phát động giải báo chí Xây dựng Đảng - Búa Liềm Vàng trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đã trao 14 giải bao gồm: 01 giải Tập thể, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 07 giải Khuyến khích. + Trong năm 2020 lực lượng cảnh sát giao thông Tiền Giang đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, qua đó đã phát hiện và xử lý trên 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gần 1.110 trường hợp...