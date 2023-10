Vacxin – Chìa khóa vàng trong kiểm soát bệnh Dịch tả heo Châu Phi

(THTG) Ngày 31-10, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh động vật với chủ đề “Chìa khoá vàng trong kiểm soát bệnh Dịch tả heo Châu Phi” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lí, doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi heo trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Minh Nguyên

Ở tỉnh Tiền Giang và các tỉnh Nam bộ, heo là vật nuôi chủ lực trong cơ cấu ngành chăn nuôi. Song, bệnh dịch tả heo Châu Phi hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị, đã và đang gây thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân cũng như làm tốn kém ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra ở 10 tỉnh vùng ĐBSCL làm cho hàng ngàn con heo bị chết và phải tiêu hủy. Thậm chí có nhiều hộ bán heo “chạy dịch”, càng gây áp lực đến giá heo hơi trên thị trường theo chiều hướng giảm. Vì vậy, cần phải có giải pháp hiệu quả, như “chìa khóa vàng” để kiểm soát bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Diễn giả trình bày tại buổi tập huấn

Bệnh dịch tả heo Châu Phi do virus độc lực cao gây ra với 24 kiểu gen và 8 kiểu huyết thanh nên có sức sống mãnh liệt, khó tiêu diệt, nhất là có nhiều đường truyền lây, diễn biến phức tạp. Cùng với chăn nuôi an toàn sinh học, từ lâu người chăn nuôi rất mong muốn có vacxin phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi để bà con an tâm phát triển chăn nuôi.

So với các nước thì tiềm năng chăn nuôi heo ở nước ta cao hơn nhiều và trình độ chăn nuôi cũng ổn định nên năng suất, chất lượng luôn vượt trội. Ghi nhận nhất là các nhà khoa học, các nhà quản lí, các doanh nghiệp chuyên sâu thú y luôn đi đầu và đầu tư cao cho các công trình nghiên cứu khoa học về phòng chống dịch bệnh động vật nên hiện Việt Nam là quốc gia đầu tiên nghiên cứu, cho lưu hành vacxin thương mại phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi. Đây được xem là một trong 2 “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa tái phục hồi đàn heo trong thời gian tới.

Cả nước hiện có tổng đàn heo khoảng 28 triệu con, đã giảm khoảng 30% so với thời điểm Việt Nam chưa có bệnh dịch tả heo Châu Phi. Trải qua thời gian dài chăn nuôi cầm chừng, đầy rủi ro do mối nguy từ bệnh dịch tả heo Châu Phi, kể từ năm 2023 này, triển vọng chăn nuôi heo được người chăn nuôi kỳ vọng vì đã có giải pháp chìa khóa vàng kiểm soát dịch bệnh. Đó là vacxin dịch tả heo Châu Phi thương mại được tiêm đại trà trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt, triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học./

Kim Nữ