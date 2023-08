Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội giám sát tại Tiền Giang về công tác phòng cháy chữa cháy

(THTG) Ngày 03-8, Đoàn Giám sát thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội do Trung tướng Đỗ Quang Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 99 năm 2019 của Quốc Hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội tại Tiền Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Theo số liệu điều tra cơ bản qua đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên phạm vi toàn tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có 11.406 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, theo Phụ lục I Nghị định số 136 ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Trong đó, công an tỉnh quản lý 2.112 cơ sở, công an cấp huyện quản lý 1.261 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 8.033 cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác triễn khai thực hiện PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức tuyên truyền, công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị các giải pháp góp phần kiềm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Trung tướng Đỗ Quang Thành – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 99. Đồng thời, ông cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục khắc phục những hạn chế tồn tại, nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết 99, nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, tăng cường nguồn lực, kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là quan tâm hơn về công tác quy hoạch của tỉnh, quy hoạch về hạ tầng trong phòng cháy chữa cháy ở địa phương trong thời gian tới./.

Thanh Triều + Lê Thi