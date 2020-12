UBND tỉnh Tiền Giang triển khai trực tuyến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

(THTG) Ngày 21-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị, cùng tham chủ trì có ông Trần Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021. Ảnh: Trần Liêm

Năm 2020, tình hình quốc tế biến động phức tạp; kinh tế và thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm, nhất là dịch Covid-19 và hạn mặn đã ảnh hưởng lớn tới đời sống và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Nhưng với quyết tâm cao trong trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh Tiền Giang, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục ổn định. Cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tăng 1,5%; Tổng GRDP năm 2020 ước 101.728 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 57,4 triệu đồng, tăng 2,1% so với năm 2019; phát triển 750 doanh nghiệp; thú hút 40 dự án với tổng vốn đầu đăng kí đạt 19.482 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,5% so với cùng kì; Lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, các quy hoạch phát triển; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2015, năm 2021 Tiền Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, với các chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 6,0-7,0%; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,77%; xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành, thị đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề ra các giải pháp, với nhiều chỉ tiêu thực hiện cụ thể cho từng địa phương, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2021, ngay từ bây giờ các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; Rà soát lại các chủ trương, chỉ tiêu, nghị quyết để bổ sung, điều chỉnh, thay thế cho phù hợp. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành có liên quan, để phát triển các khâu đột phá; nhất là tập trung công tác phòng chống hạn mặn và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với những kịch bản cụ thể, không để bị động xảy ra. Song song đó, cần tập trung phát triển các Khu, cụm công nghiệp, kêu gọi, thu hút đầu tư… góp phần đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Minh Toàn