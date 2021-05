UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên và triển khai nhiệm vụ tháng 5-2021

(THTG) Chiều ngày 11-5, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 5-2021. Ảnh: Việt Bình

Trong tháng 4/2021, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch đã đề ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các sở ngành, địa phương nên kết quả đạt được tích cực. Nổi bật là công tác chủ động ứng phó với hạn, mặn xâm nhập đạt hiệu quả cao, tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng cây trồng tăng so với cùng kỳ năm trước, người dân nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm có lãi ổn định.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ra mắt 118/143 xã nông thôn mới, 10 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và 5 huyện, thị, thành được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước, nhưng lại tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại dịch vụ ổn định, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 348 triệu USD, tăng gần 69% và nhập khẩu đạt 215 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách địa phương đạt 817 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 thu đạt gần 3.752 tỷ đồng. Có 75 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 466 tỷ đồng. Các hoạt động khác như giải quyết việc làm, ngân hàng, đầu tư công, vận tải,…đều phát triển ổn định và tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Riêng ngành du lịch vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tiền Giang chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng với cả nước, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 541 của Thủ tướng Chính phủ và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, Tiền Giang đang đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh Tiền Giang và các địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và nêu cao tinh thần phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong bầu cử, vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh có dịch Covid 19. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành và địa phương cần triển khai các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp 4.0, thu hút đầu tư và kích thích đầu tư công, nhất là quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, nâng chất chỉ số PAPI, tạo lòng tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.

Kim Nữ