UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 5/2022

(THTG) Ngày 05-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh, nhằm đánh giá và sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 5. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 vừa qua, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh Tiền Giang tháng 5/2022. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cho biết, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định, sản lượng một số loại cây trồng tăng so với cùng kỳ; số lượng gia súc tăng, tình hình nuôi và giá cả các loại thủy sản nuôi chủ lực của tỉnh như: tôm, nghêu và cá nuôi bè vẫn ổn định, người nuôi có lãi.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng, chỉ số công nghiệp trong tháng 4 tăng 7,3% so cùng kỳ. Đến nay, các khu công nghiệp thu hút được 107 dự án (trong đó có 78 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư là trên 2.251 triệu USD. Tổng doanh thu bán lẽ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thực hiện 6.345 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa trong tháng tăng cao, thực hiện 412 triệu USD, tăng 46% so tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Du lịch dần hồi phục mạnh mẽ. Ảnh: P.Huy

Trong lĩnh vực du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, hoạt động du lịch mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”. Tiền Giang chính thức mở cửa và tiếp nhận khách du lịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ văn hóa thể thao và du lịch. Khách du lịch đến Tiền Giang trong tháng được trên 48.000 lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 8.000 lượt khách, tăng 16,2% so với tháng trước.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào phục vụ lưu thông chính thức vào ngày 30/4 vừa qua. Các lĩnh vực như: y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, lao động giải quyết việc làm, chính sách người có công và hộ nghèo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội… được các sở, ngành tỉnh thực hiện hiệu quả gắn với công tác đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 7 giờ 30 phút ngày 30/4/2022, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức đưa vào khai thác. Ảnh: Việt Bình

Trong xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang đã xây dựng nghị quyết về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đồng thời xem xét ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cũng đã nêu lên nhưng khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động như: y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; về đầu tư công và thu hút đầu tư; chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế và an sinh xã hội; công tác chuẩn bị thi học kỳ 2 và tổng kết năm học 2021-2022….

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá các sở, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 4 vừa qua, tuy nhiên để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong tháng 5 và thời gian tới các sở, ngành cần thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy, thị xã Gò Công phối hợp với các sở , ngành thực hiện đề án về việc xây dựng thị xã Gò Công thành Thành phố Gò Công, thành lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch 112 về phục hồi và phát triển kinh tế, quản lý tốt tài sản phục vụ cho công tác hạn mặn năm 2022 vừa qua, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cũng đề nghị các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19; kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới; tiến độ dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo; các hoạt động du lịch, thu hút đầu tư; rà soát phương án tổ chức giao thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đảm bảo an toàn; chuẩn bị tốt thì thi học kỳ 2, tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Song song đó, tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Phong