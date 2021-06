UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 5/2021

(THTG) Chiều ngày 04-6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên tháng 5/2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Tháng 5/2021, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch, trong bối cảnh dịch Covid-19 ở trong nước tái bùng phát và diễn biến phức tạp.

Sản xuất nông nghiệp thuận lợi, tính đến ngày 25/5 toàn tỉnh xuống giống xong vụ lúa Hè Thu vùng ngọt hóa Gò Công, hiện nay trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 đạt hơn 738 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 4.496 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán. Chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất – nhập khẩu tăng khá. Công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phụ trách cơ sở cần bám sát địa bàn, đặc biệt kịp thời có giải pháp xử lí tình huống xấu xảy ra trong phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo công tác phòng dịch cho thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT 2021 trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Vũ

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên UBND tỉnh tiếp tục quyết tâm trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; quan tâm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắt của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cần tiếp tục bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắt thông tin, kiểm soát chặt người về từ vùng dịch, đặc biệt là người từ Tp. Hồ Chí Minh về phải thực hiện khai báo y tế; các sở, ngành phải bình tĩnh, không chủ quan, lơ là, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, xây dựng các kịch bản về phòng, chống dịch ở cộng đồng, các chốt kiểm soát khu, cụm công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; phòng, chống, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi…

Trọng Hiếu