UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 11/2023

(THTG) Ngày 8 -11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp tháng 11 đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh phiên họp thành viên tháng 11 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong tháng 10 vừa qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, các đối tượng sâu hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; công tác phòng chống thiên tai được quan tâm, chủ động thực hiện ngay từ sớm. Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất tháng 10 tăng 7,4% so với cùng kỳ, các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp hoạt động sản xuất ổn định. Về chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,6 % so với cùng kỳ, hoạt động thương mại ổn định, lượng hàng hóa dồi dào đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Xuất khẩu trong tháng 10 đạt 309 triệu USD, tăng trên 42% so với cùng kỳ; khách du lịch trong tháng đạt gần 85.000 lượt khách. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng thực hiện được trên 678 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách địa phương trong tháng là 901 tỷ đồng. Trong tháng, tỉnh cũng đã thu hút được 03 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.253 tỷ đồng; có 90 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là trên 480 tỷ đồng; nguồn vốn huy động trong tháng đạt trên 94.000 tỷ đồng, tăng 7,6 % so với cùng kỳ. Về lĩnh vực giáo dục tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – học tốt, thực hiện những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Công tác y tế luôn được quan tâm, từng bước nâng chất hoạt động khám và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong tháng, tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị nội bộ ổn định, các đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh trât tự trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong tháng và 10 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực; các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế -xã hội đã đạt được những kết quả tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong các tháng cuối năm 2023, chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành và các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cục thuế các huyện phối hợp tuyên truyền, vận động các đối tượng nợ tiền sử dụng đất đóng tiền đúng thời hạn theo danh sách Cục thuế tỉnh đã lập. Hiện nay, cát xây dựng không đủ cung cấp cho các công trình xây dựng, cần triển khai đề án khai thác cát theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin và ảnh: Bá Thủy