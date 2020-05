UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 5/2020

(THTG) Ngày 28-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh, nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5/2020. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn và ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đánh giá chung, trong tháng 5/2020, mặt dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn mặn, nhưng tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 mặc dù giảm 0,7% so với tháng trước, nhưng tăng 0,4% so với cùng kỳ; Thu hút được 01 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký trên 226,7 tỷ đồng; Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng thực hiện 4.634 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tháng trước, giảm 6,4% so với cùng kỳ; Xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt 181 triệu USD; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện được 550 tỷ đồng… Đặc biệt, trong tháng 5/2020, có 70 doanh nghiệp được thành lập mới; Thành lập mới 01 Hợp tác xã, nâng tổng số Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh lên 207 Hợp tác xã; ra mắt 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng đến nay, toàn tỉnh có 99/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã thông tin thêm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc giải quyết chế độ dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt dịch vừa qua; Công tác phòng chống hạn mặn; Tình hình học sinh trở lại học sau dịch bệnh, công tác chuẩn bị các phương án giảng dạy cho học sinh, nhất là học sinh khối lớp 9 và 12…

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng những kết qủa đã đạt được trong tháng qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu 5 năm đã đề ra; theo dõi diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống kịp thời; cần tập trung thực hiện tốt giải quyết các chế độ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh; Phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2020; Đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm và nhất là các huyện chuẩn bị ra mắt huyện nông thôn mới trong năm 2020; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm;…

UBND tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định về công tác cán bộ (THTG) Ngày 28-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tham dự. Quang cảnh lễ bổ nhiệm. Ảnh: Đoàn Vũ UBND tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Nhã, sinh năm 1979, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế – Tài chính, thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Tiền Giang. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 01/6/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Đoàn Vũ Trước đó, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho cũng ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lâm, sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng Phòng hành chính – Tổ chức, thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Tiền Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, ông Nguyễn Hoàng Lâm được xếp vào hệ số lương 5,32, kể từ ngày 01/6/2020.

Minh Toàn