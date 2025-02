UBND tỉnh Tiền Giang họp phiên tháng 2 và sơ kết công tác tổ chức Tết Ất Tỵ

(THTG) Ngày 5/02, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Phiên họp Thành viên UBND tỉnh tháng 2 năm 2025 và đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự và chủ trì có: ông Trần văn Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi họp Thành viên UBND tỉnh tháng 2 năm 2025

Trong tháng 1, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có sự phát triển ổn định. Tình hình an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy chữa cháy trong các khu, cụm công nghiệp ổn định. Các ngành chức năng của tỉnh thường xuyên quan tâm, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm, ổn định sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2025 tăng 3,3% so cùng kỳ Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước thực hiện được 2.130 tỷ đồng, đạt 20% dự toán năm, tăng 25% so cùng kỳ; riêng thu nội địa được 2.100 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ. Khách du lịch đến trong tháng 01/2025 ước tính 116 ngàn lượt khách, tăng 11% so cùng kỳ; trong đó: khách du lịch quốc tế 39 ngàn lượt khách, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường thị trấn thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân. Một số địa phương bằng nguồn lực sẵn có, vận động xã hội hóa để tăng quy mô, chất lượng các hoạt động, qua đó, đa dạng hóa các hoạt động để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, sở ngành thông tin về tình hình vui xuân đón Tết tại huyện, thành thị; tình hình thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; tình hình đi làm trở lại sau tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyển quân năm 2025;… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt bảo đảm tốc độ tăng trưởng đã đề ra.

Ông đề nghị công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, các huyện, thành thị cần rà soát lại trên địa bàn để nhanh chóng triển khai thực hiện trước 30/4. Các hộ chưa đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát thì vướng ở những điều kiện nào,… để có cơ chế chính sách phù hợp. Các địa phương rà soát các dự án để đẩy nhanh tiến độ, có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo UBND tỉnh để đảm bảo tiến độ đã để ra. Các địa phương chủ động tổ chức các hoạt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2025. Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chế độ công vụ, giờ giấc làm việc….

Yến Vân – Lê Thi