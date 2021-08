UBND tỉnh Tiền Giang đối thoại với doanh nghiệp về việc thực hiện phương án “3 tại chỗ”

(THTG) Ngày 12-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp về việc thực hiện phương án “03 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tham gia đối thoại tại điểm cầu chính (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang) có ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan và 139 doanh nghiệp tham gia kết nối.

Doanh nghiệp và các ngành phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, có 12 ý kiến của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề như: đề xuất tiếp tục được hoạt động sản xuất, hoặc mở rộng việc sản xuất; thực hiện phương án sản xuất “02 tại chỗ”, tuyến đường 02 địa điểm đến. Đề xuất việc tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 sớm cho công nhân, để khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, thì doanh nghiệp sẽ sớm bắt tay vào hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần thông tin các vấn đề về tiền lương trong thời gian tạm dừng hoạt động, việc trỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các vấn đề phát sinh khác. Các ý kiến của các doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành liên quan trả lời thoả đáng. Đối với các trường hợp cụ thể, cũng đã được ghi nhận và sẽ được trả lời bằng văn bản.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu với các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, đồng thời đánh giá cao các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp, các ý kiến đều thẳng thắn, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các doanh nghiệp trước tình hình khó khăn, nhưng tinh thần, ý chí và tâm huyết vẫn luôn nóng bỏng, để đưa doanh nghiệp mình ngày một phát triển. Để thực hiện được điều này, ông đề nghị các doanh nghiệp phải thật sự chú ý: “không phải cứ xét ngiệm sàng lọc âm tính xong, chích ngừa xong là chủ quan, thiếu cảnh giác, mà để doanh nghiệp sản xuất tốt, thì yêu cầu phải tuyệt đối an toàn: Môi trường an toàn, đội ngũ công nhân an toàn, nơi sản xuất kinh doanh an toàn, nơi ăn ở an toàn, giao thông an toàn”.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng mong muốn các doanh nghiệp thông cảm, chia sẻ với tỉnh về những khó khăn trong điều kiện bất khả kháng, chưa có trong tiền lệ, chính vì vậy việc xử lý phải thay đổi theo hoàn cảnh thực tế, không tránh khỏi những sơ suất, thiếu đồng bộ. Nhưng ông khẳng định, chủ trương của tỉnh là luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để có những chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động phát triển và cũng không có sự phân biệt doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp.

Bá Thủy