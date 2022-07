UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội

(THTG) Ngày 01-7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương cùng tham dự.

Lãnh đạo các sở ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang phát triển thuận lợi. Các hoạt động kinh tế – xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới, sản xuất nông nghiệp ổn định, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng trưởng tốt; thu hút đầu tư tăng khá; số doanh nghiệp thành lập mới đạt cao; lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba mặt,…

Cụ thể: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý sau tăng cao hơn quý trước, 6 tháng đầu năm tăng 4,1%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh có 131/143 xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 91,6% số xã; có 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 18,2% số xã; 06/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 5,6% so cùng kỳ, chủ yếu thuộc thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 2,074 tỷ USD, tăng 20,8% so cùng kỳ, đạt 61,9% so kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 55,9% dự toán năm. Các chương trình mục tiêu y tế thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra; công tác phòng chống dịch bệnh được thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, nhất là những kết quả đạt được từ công tác phòng chống dịch covid-19.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2022, các ngành và các địa phương phải quyết tâm hơn nữa, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm nay. Nhất là tiếp tục triển khai các giải pháp đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, tập trung triển khai Nghị quyết 12 về lãnh đạo xây dựng thị xã Gò Công thành Thành phố Gò Công năm 2025, Nghị quyết 13 về lãnh đạo xây dựng phát triển huyện Tân Phú Đông.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh theo kế hoạch; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã, huyện nông thôn mới; tăng cường quản lý thị trường, kiếm soát tốt vấn đề giá cả các mặt hàng, rà soát lại các phương án phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai không để bị động; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và giữ vững các vùng chuyên canh; giải quyết khó khăn vấn đề khai thác đánh bắt thủy hải sản…góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Triều