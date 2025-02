TX Cai Lậy: Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024

(THTG) Năm 2024, thị xã Cai Lậy được cụm thi đua bình xét nhất cụm và được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ thị xã trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT)”đó là thông tin nổi bật được ông Trần Văn Thức-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban An toàn giao thông thị xã Cai Lậy nêu lên trong Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025 do UBND thị xã tổ chức đã diễn ra vào chiều ngày 19/2.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban An toàn giao thông (ATGT) thị xã; Chủ tịch UBND-Trưởng Ban ATGT và Trưởng Công an các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thị xã trong năm 2024, ông Huỳnh Thanh Mộng-Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT thị xã cho biết, trong năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã; Ban ATGT thị xã và các xã, phường đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT một cách đồng bộ và quyết liệt. Nhờ đó tình hình TTATGT trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2024, trên địa bàn thị xã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 19 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trên địa bàn thị xã không xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ và ùn tắc giao thông kéo dài. Toàn thị xã đã tổ chức 1.543 cuộc tuần tra, phát hiện 3.170 trường hợp vi phạm TTATGT; qua đó tạm giữ 1.174 phương tiện, 2.293 giấy tờ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 747 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính 2.729 trường hợp với số tiền trên 4 tỷ đồng.

“Việc mở các cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã đạt được những kết quả tích cực như: Việc tăng cường kiểm tra và xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn có tác dụng răn đe hiệu quả; việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các dịp lễ, Tết góp phần rất lớn cho việc ổn định tình hình TTATGT, không xảy ra ùn tắc giao thông; việc xây dựng kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép đã giải tán được nhiều trường hợp thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm TTATGT, ngăn ngừa được tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe tráp phép”, ông Huỳnh Thanh Mộng thông tin thêm.

Ông Huỳnh Thanh Mộng-Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã thông tin kết quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thị xã trong năm 2024

Cũng trong hội nghị, UBND thị xã Cai Lậy tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT” trên tuyến Quốc lộ 1. Thượng tá Nguyễn Thành Liêm-Phó Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban ATGT thị xã cho biết, tuyến Quốc lộ 1 là tuyến giao thông trọng điểm, trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, thành miền Tây với TPHCM và cả nước nên có mật độ phương tiện cơ giới lưu thông rất cao, nhất là các ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết. Trung bình mỗi ngày có khoảng 15.000 lượt xe ô tô và khoảng 20.000 lượt xe mô tô, gắn máy lưu thông trên tuyến. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1 đi qua nội ô thị xã có chiều dài khoảng 8km, có dãy phân cách cố định đi qua địa bàn các xã, phường: Tân Hội, Nhị Quý, Nhị Mỹ, Phường 4, Phường 5, Phường 1, Phường 2 và Thanh Hòa.

“Kết quả nổi bật sau 1 năm thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT” trên tuyến Quốc lộ 1 đó là tình hình TTATGT trên tuyến đã có chuyển biến rõ rệt. Theo đó, trong năm qua, tai nạn giao thông chỉ xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So sánh cùng kỳ, tai nạn giao thông trên tuyến giảm 3 vụ, số người chết giảm 3 người; không xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến”, Thượng tá Nguyễn Thành Liêm đánh giá.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Liêm, để có được kết quả khả quan như vừa nêu, bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, thì công tác bảo đảm TTATGT và trật tự đô thị đã được Công an thị xã và Ban ATGT các xã, phường tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, toàn diện. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến và phát hiện hơn 800 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 800 giấy tờ cùng nhiều phương tiện. Đồng thời, Công an thị xã phối hợp Ban ATGT các xã, phường tổ chức 30 đợt cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, che khuất biển báo giao thông. Ban ATGT các xã phường tham mưu UBND xã, phường tổ chức cho các công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sinh sống trên tuyến Quốc lộ 1 ký cam kết tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc ra khỏi lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, không tụ tập, mua bám dưới lòng, lề đường; qua đó trả lại hiện trạng tuyến đường thông suốt, an toàn. Ngoài ra, công tác tổ chức giao thông, khắc phục các điểm, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến cũng được triển khai thực hiện kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo và Công an các xã, phường tập trung thảo luận các giải pháp để đảm bảo TTATGT trong thời gian tới; trong đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình đảm bảo TTATGT hiệu quả như: Mô hình Cổng trường ATGT, mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu ATGT”,…

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban ATGT thị xã Cai Lậy Trần Văn Thức phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Thức-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban ATGT thị xã Cai Lậy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của cơ quan, ban ngành thị xã và các địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT lứa tuổi học sinh. Đề nghị Thường trực Ban ATGT thị xã, phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh, đặc biệt là vị trí theo kiến nghị của người dân và lực lượng cảnh sát giao thông; chú trọng công tác thẩm định an toàn giao thông khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình, dự án nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông đường bộ nhằm đảm bảo các điều kiện về ATGT.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự ATGT năm 2024

Dịp này UBND thị xã Cai Lậy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự ATGT năm 2024 và phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự ATGT năm 2025./.

Hữu Nghị