TX Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai các Luật mới

*** Ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. * Huyện Tân Phú Đông sôi nổi tổ chức Hội trại tòng quân. * Hội Nông dân huyện Gò Công Tây triển khai kế hoạch thi đua năm 2025. * Câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Tân Phước tổ chức sinh hoạt định kỳ, biểu diễn giao lưu phục vụ người hâm mộ với chủ đề Điểm hẹn quê hương. * Năm 2025, huyện Châu Thành phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 33.510 tỷ đồng. * Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo tổ chức nhiều mô hình thiết thực vì cộng đồng. * Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Cai Lậy tổ chức bình xét thi đua các cơ quan đơn vị năm 2024. * Thành đoàn Mỹ Tho tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. * Đoàn lãnh đạo thị xã Cai Lậy thăm Công ty may Việt Tân nhân dịp đầu năm mới. * Sở Y tế Tiền Giang hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. * Hôm nay Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường xem xét về tổ chức bộ máy và nhân sự sau sắp xếp và tinh gọn. * 3 xe tải va chạm nhau trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định làm 5 người bị thương. * 1 người đàn ông ở Quảng Nam trong 1 tháng tổ chức lễ cưới với 2 người phụ nữ vì cả 2 đều có bầu. * Cố ý giấu bằng lái xe khi vi phạm luật giao thông có thể bị phạt đến 30 triệu. * Cầu xây bằng gỗ lim dọc sông Hương bị mục chỉ sau 7 năm sử dụng. * Quốc lộ 19 mới làm xong đã xuống cấp. * Nam shipper bị tài xế ô tô đấm đá liên tục vào mặt ở Hà Nội bị chấn động não. * Một nhà đầu tư rót 6.200 tỷ đồng vốn vào khu Công nghiệp Hòa Ninh – Đà Nẵng. * Từ ngày 1-3, Hà Nội cấm ô tô 16 chỗ vào khu vực Hồ Gươm, Phố Cổ. * Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng. * Đà Nẵng: 1 phụ nữ bị shipper giả lừa tiền cước giao hàng rồi đòi làm hợp đồng bảo hiểm để định lừa tiếp. * Nhiều người chen lấn trèo rào xin lộc cầu may sau lễ Khai ấn Đền Trần. * Bệnh viện Bạch Mai tiết kiệm 100 tỷ đồng/năm nhờ không in phim chụp và bỏ ghi bệnh án giấy. * Hà Giang: Con trai đâm chết người tại đám tang bố. * Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. * Thanh Hóa: Chủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết người. * Mưa trái mùa xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. * Chủ căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau khởi đơn kiện UBND thành phố Cà Mau. * Quảng Ninh: Khai quật tử thi xác định nghi phạm giết người cách đây 18 năm. * Châu Âu đứng trước sức ép nới lỏng quy định A.I. * Nga đưa thương binh sang Triều Tiên điều trị miễn phí. * Trung Quốc gỡ phao gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản để cải thiện quan hệ. * Nga – Mỹ đạt thỏa thuận thiện chí. * Ukraine treo thưởng lớn cho người nhập ngũ trước tuổi. * Hàn Quốc muốn đàm phán với Mỹ sau khi ông Trump áp thuế đối với nhôm và thép.