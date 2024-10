Tuyên dương phong trào thi đua “Người phụ nữ Tiền Giang đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”

*** Thị ủy Cai Lậy triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban Thường vụ Thị ủy đối với đồng chí Vũ Anh Đào – Trưởng Ban tổ chức Thị ủy và đồng chí Lê Chí Thanh – Trưởng phòng Kinh tế thị xã. * Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cũng đã có quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cai Lậy đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Ngọc – Chánh thanh tra thị xã, Nguyễn Văn Nha – Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Trần Bảo Toàn – Phó Trưởng Ban Tổ chức thị xã Cai Lây. * Huyện Cái Bè họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. * Thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành về đích Đô thị văn minh. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất giỏi, quy tụ 38 nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu cấp tỉnh. * Sở Tài nguyên và môi trường Tiền Giang tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho các cơ sở tôn giáo. * Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ Dưỡng sinh năm 2024 với chủ đề “Niềm vui bóng cả”. * Huyện Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Dân vận của Đảng. * Hội đồng thẩm định của tỉnh Tiền Giang thống nhất đề nghị công nhận xã Hiệp Đức huyện Cai Lậy đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xã Mỹ Long đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Quảng Ngãi: Khởi tố 2 cơ sở làm giá đỗ bằng hóa chất để kích thích tăng trưởng. * Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi, vinh danh những người thợ trẻ. * 10 vị trí đất công ở thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất làm bãi xe công cộng. * Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương nhiều nội dung về đất đai để ngừa tham nhũng. * Toàn bộ rác thải sinh hoạt của Hà Nội sẽ được đốt để phát điện vào năm 2025. * Gia Lai: 1 người phụ nữ ra Ngân hàng rút 107,9 triệu rồi bỏ nhầm vào cốp xe của người khác, đã được công an mời trao lại tiền. * Đồng Nai: quy định hạn mức cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp không quá 45 hecta. * Các nền tảng thương mại Trung Quốc như Temu, Taobao đang đổ bộ vào thị trường Việt Nam. * Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm Lào. * Báo Mỹ: Israel sắp tấn công Iran, mục tiêu là các cơ sở quân sự. * Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ra tuyên bố sau vụ 5 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương ở Labenon. * Thủ tướng Israel phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào lính gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc. * Úc thúc giục công dân rời khỏi Israel. * Ông Kim Jong Un triệu tập họp an ninh quốc gia, chỉ đạo hành động quân sự ngay lập tức. * Google mua điện hạt nhân làm A.I. * Nga đổ lỗi cho Hàn Quốc về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. * Quyền Bộ trưởng Lao động Mỹ can thiệp vào cuộc đình công của nhân viên Boeing. * Canada, Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.