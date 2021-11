Tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nén tâm hương cho người nằm xuống

Chuẩn bị tốt hơn với nghịch cảnh

Theo kế hoạch, lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM) và Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội). Hội trường Thống Nhất sẽ là điểm cầu chính tổ chức lễ tưởng niệm, với 1.000 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ – ngành trung ương và TP HCM; thân nhân, gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Còn tại TP Thủ Đức và các quận – huyện số lượng tham dự là 100 đại biểu/địa phương.

Nội dung chương trình bao gồm trình chiếu một số hình ảnh, phóng sự; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau đó, sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Cùng thời điểm, tại TP Thủ Đức và các quận – huyện cũng thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.

TP HCM sẽ vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…) trên địa bàn thành phố cùng đánh chuông tưởng niệm; các tàu, thuyền, sà lan… đang lưu đậu tại các khu vực cảng kéo còi tưởng niệm lúc 20 giờ 30 phút ngày 19-11. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân… để tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả hoa đăng tại tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Tàu Hũ – Bến Nghé vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 19-11.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết buổi lễ này nhằm tưởng nhớ những người đã không may mất vì Covid-19, chia sẻ những nỗi đau, mất mát với các gia đình có người thân mất vì dịch, cũng như chia sẻ với đồng bào vừa trải qua một trận đại dịch. Lễ tưởng niệm lần này nhắc nhở chúng ta rằng thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ những gì đã trải qua, chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn nhằm đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong tương lai, giảm thiểu những thiệt hại.

Cũng vào lúc 20 giờ ngày 19-11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước tử vong, hy sinh do đại dịch Covid-19.

Nỗi đau chung

Sáng 18-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Văn phòng 2 Trung ương đã tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19. Đại lễ kỳ siêu được tổ chức trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP HCM) và giới hạn số người tham dự, bảo đảm nguyên tắc 5K.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, là trưởng ban tổ chức. Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cùng đại diện các cơ quan chức năng và đại diện những gia đình có người thân mất do Covid-19. Người thân các nạn nhân Covid-19 rất xúc động khi được tham gia đại lễ kỳ siêu, cảm thấy ấm lòng vì người nhà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng quan tâm.

Buổi lễ có 2 phần chính gồm: nghi lễ đại chúng với sự tham dự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, đại diện các quận – huyện cùng lãnh đạo TP HCM và nghi lễ truyền thống, tâm linh do chư tăng thực hiện với thời tụng Kinh A Di Đà (cúng cơm cho các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19). Buổi tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân với các y – bác sĩ, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch không may mất do Covid-19, đồng thời tưởng niệm đồng bào tử nạn do Covid-19 ở Việt Nam nói riêng, toàn thế giới nói chung.

Tính đến ngày 18-11, cả nước có 23.476 ca tử vong do Covid-19, trong đó TP HCM là 17.347 người. Tại các kỳ họp, hội nghị từ cấp trung ương đến các địa phương, thời điểm khai mạc luôn có 1 phút dành để tưởng niệm những đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Covid-19. Tại TP HCM cũng đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.