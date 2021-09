Tụ tập đá gà trong mùa dịch, 19 người bị xử phạt 285 triệu đồng

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Sau khi điều tra, xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng, Công an tỉnh Tiền Giang ra Quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 15 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Trước đó, ngày 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại phần đất của ông Lê Văn Oanh, thuộc Tổ 1, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

Trước thời điểm lực lượng Công an tiến hành đột kích tụ điểm cờ bạc, tại đây có trên 20 đối tượng đang tụ tập, sát phạt nhau. Khi phát hiện có lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 18 đối tượng có liên quan, cùng 127 triệu đồng; thu giữ 08 con gà, nhiều cựa sắt, băng keo và nhiều tang vật khác có liên quan. Kiểm tra xung quanh tụ điểm cờ bạc, lực lượng Công an tạm giữ 27 xe mô tô.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường. Ảnh: Lê Hoài

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Vì ham mê sát phạt, các đối tượng đã tụ tập cờ bạc, bất chấp quy định của pháp luật và bất chấp luôn sự nguy hiểm có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng cùng tang vật về đơn vị và tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra, làm rõ, phân loại để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm về hành vi tập trung đông người, vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.