Từ 1/11/2021, PC-COVID và VNEID sẽ dùng chung một mã QR

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Công an sẽ họp để thống nhất vào 1/11/2021 dùng chung một mã QR cho 2 ứng dụng là VNEID và PC-COVID. Hai bên đều phải quét được mã và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Đây là nội dung được công bố sáng 29/11, tại Hội thảo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 128 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế do Bộ TT&TT cùng Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức.

Hội thảo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 128 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” diễn ra sáng 29/10.

Theo Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) Đỗ Công Anh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TT&TT phát triển ứng dụng PC-COVID là ứng dụng duy nhất dùng chung cho việc phòng, chống COVID-19.

Đối với việc quét mã QR được triển khai tại các địa điểm đông người, các cửa hàng, trụ sở cơ quan…, các đơn vị có thể vào vào trang qr.tokhaiyte.vn hoặc qr.pccovid.gov.vn để đăng ký việc kiểm soát, sau đó là in mã QR dán ở cửa hoặc cho nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ quét ứng dụng PC-COVID của người đi vào và khi đó sẽ kiểm soát đc việc di chuyển.

Liên quan đến việc sử dụng mã QR chung giữa 2 ứng dụng là ứng dụng VNEID (ứng dụng khai báo y tế, di chuyển nội địa của Bộ Công an) và ứng dụng PC-COVID (Bộ TT&TT xây dựng), đặc biệt tại các sân bay, ông Đỗ Công Anh cho biết, hiện Bộ TT&TT đã làm việc với Bộ Công an để thống nhất hai ứng dụng VNEID và PC-COVID dùng chung QR-Code, để dùng ứng dụng nào quét mã QR cũng được.

“Sáng 29/10, Bộ TT&TT làm việc với Bộ Công an để thống nhất về vấn đề về kỹ thuật, dùng mã QR cho 2 ứng dụng. Người dân dùng mã QR-Code ở trên VNEID, PC-COVID, in ra hay dùng mã QR trên căn cước công dân, mã QR trên thẻ bảo hiểm xã hội thì PC-COVID đã đáp ứng được toàn bộ vấn đề này. Hiện trên cả nước có 2 triệu điểm quét mã QR PC-COVID. Chúng tôi sẽ làm việc với Bộ Công an để thống nhất để 1/11/2021 dùng chung 1 mã QR cho 2 ứng dụng là VNEID và PC-COVID, 2 bên đều phải quét được nhau, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân”, ông Công Anh nêu rõ.

Cũng tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề cập vấn đề hộ chiếu vaccine, theo đó cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Bộ TT&TT thực hiện. Hiện Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

“Việt Nam ngay từ đầu đã ban hành giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bản chất “hộ chiếu vaccine” là giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Bộ Y tế đã ban hành mẫu với 2 thứ tiếng (Anh-Việt), đồng thời cung cấp cho Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán ở Hà Nội, dữ liệu tiêm vaccine này cũng sẽ được cập nhật vào nền tảng công nghệ thông tin để kiểm tra bằng mã QR”, ông Tuyên nói.

Nguồn vov.vn